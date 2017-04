PVV doet mee aan verkiezingen in Achtkarspelen

Publicatie: wo 05 april 2017 15.38 uur

BUITENPOST - De PVV gaat volgend jaar meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Achtkarspelen. Ook in Oost- en Weststellingwerf wil de partij van Geert Wilders in 2018 meedoen aan de verkiezingen. Wilders maakte het nieuws zoals gebruikelijk wereldkundig via Twitter.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen was het tot voorheen in Friesland nooit mogelijk om op de PVV te stemmen. Nu wil Wilders de partij laten groeien in heel het land. In alle provincies van Nederland zijn gemeenten geselecteerd waar de PVV een gooi gaat doen naar raadszetel. Mensen die interesse hebben om mee te doen, worden door Geert Wilders opgeroepen om zich te melden.