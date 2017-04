Stel probeert kredietverstrekker op te lichten

Publicatie: wo 05 april 2017 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een stel uit Dokkum dacht zichzelf uit de financiële problemen te werken door eenmalig een lening af te sluiten en daarmee alle schulden die ze al hadden, af te lossen. Ze hadden eerst geprobeerd 'gewoon' geld te lenen, dat was niet gelukt. Om de financiële situatie wat rooskleuriger af te schilderen besloten ze het inkomen van de vrouw, een 30-jarige inwoonster van Dokkum, op te krikken.

Haar -voormalige- partner (31) paste met een speciaal computerprogramma een aantal bankafschriften aan. Dat is valsheid in geschrifte en oplichting bovendien, van de kredietmaatschappij. Een zeer oplettende werknemer van de kredietverstrekker viel nota bene over een punt die verkeerd stond. Zo kwam de fraude aan het licht en gebeurde het dat het stel, dat inmiddels is gescheiden, woensdag tegenover rechter Christine Koelman zat.

Beide verdachten toonden zich zeer schuldbewust. De vrouw zei dat ze 'ontzettend veel spijt' had dat ze had meegewerkt aan het misleiden van de kredietmaatschappij. Ook haar ex-partner gaf toe dat het zo niet had gemoeten. Hij voerde aan dat het medio vorig jaar een roerige tijd was: het stel lag toen al in scheiding.

Ze hadden besloten dat het handiger was om een enkele schuld aan te gaan, om zo de andere schulden in een keer weg te poetsen. Ze wilden 10.000 euro lenen, maar de medewerker van de kredietverstrekker - die toen nog niet wist dat hij in de maling werd genomen - bood aan om het stel 26.000 euro te lenen. De Dokkumers belandden zo van de regen in de drup, constateerde officier van justitie Esther van Slooten.

De officier hield er in haar eis rekening mee dat het stel er niet omheen draaide en dat ze beide een blanco strafblad hadden. Van Slooten eiste voor beide verdachten een werkstraf van 140 uur. Een eis die wat aan de forse kant was, vond de rechter. Zij maakte er tweemaal 100 uur gratis werken van. 'Een kredietmaatschappij moet er op kunnen vertrouwen dat de ingeleverde stukken correct zijn', gaf Koelman de Dokkumers nog mee.