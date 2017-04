Philips komt met De Stijl-scheerapparaat

Publicatie: wo 05 april 2017 12.26 uur

DRACHTEN - Een door Philips Drachten en Museum Dr8888 ontworpen De Stijl-scheerapparaat is woensdag in het Drachtster museum geïntroduceerd. Burgemeester Tjeerd van Bekkum, museumdirecteur Paulo Martina en directeur Industrial Projects & Facilities Philips, Kor Visscher presenteerden de zes scheerapparaten middels een ludieke actie.



Philips Drachten heeft voor het museum speciaal en eenmalig de zes apparaten ontworpen in het kader van het themajaar Mondriaan tot Dutch Design. Zowel in een De Stijl-ontwerp, als een ontwerp van Theo van Doesburg (de Boogschutter), dit ter ondersteuning van de tentoonstelling in Museum Dr8888.

Themajaar

In 2017 is het honderd jaar geleden dat de Nederlandse kunstbeweging De Stijl is opgericht. Dit wordt gevierd met het themajaar Mondriaan tot Dutch Design. Gedurende het hele jaar vinden er door heel Nederland tal van inspirerende tentoonstellingen en evenementen plaats, waaronder in Museum Dr8888. Het museum presenteert dit themajaar maar liefst vier grote De Stijl-tentoonstellingen. Op 16 april gaat de tweede tentoonstelling in het kader van het themajaar, De Stijl in Drachten: Theo van Doesburg, kleur in architectuur.

