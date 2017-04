Deskundigen: 'Moordzaak Kootstertille moet over'

Publicatie: di 04 april 2017 12.45 uur

LEEUWARDEN - Twee hoogleraren vinden dat de rechtszaak tegen de inmiddels 52-jarige Ids I. uit Harkema -de zogenoemde moordzaak Kootstertille- over moet. I. werd op 10 april 2014 door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot 24 jaar cel voor de moord op Murkje de Vries uit Kootstertille. Begin juni 2009 had de rechtbank dezelfde straf opgelegd. Op 2 februari 2008 had I. de 36-jarige vrouw met twee pistoolschoten om het leven gebracht.

Eerder op de avond had hij in zijn woonplaats zijn ex-vrouw en haar vriend neergeschoten. Twee keer poging tot moord oordeelde het hof. De Harkemaster hield het dodelijke slachtoffer verantwoordelijk voor het stuklopen van zijn huwelijk. Na een bezoek aan de kroeg was hij doorgeslagen toen hij bij de woning van zijn ex de auto van haar vriend zag staan. Hij ging naar huis en haalde een pistool op.

Al tijdens de behandeling van de zaak bij de rechtbank had advocate Alie Westerhuis betoogd betoogd dat haar cliënt extreem agressief was geworden door de anti-depressiva –paroxetine- die hij had geslikt, in combinatie met een grote hoeveelheid alcohol. In de hoger beroepszaak werd onderzocht hoe I. reageerde op het medicijn. Als gedetineerde mag hij echter geen alcohol gebruiken.

De uitkomst van het onderzoek was dat er een verband was tussen het medicijn paroxetine en het agressieve gedrag van I. Toch werd het onderzoek niet meegenomen in het vonnis omdat een vijftal deskundigen het niet eens konden worden over de relatie tussen de medicijnen en het effect op het gedrag van I. Zaterdag meldde de Volkskrant dat de hoogleraren Verkes en Loonen vinden dat er fouten zijn gemaakt in het proces.

I. werd volledig toerekeningsvatbaar verklaard. Volgens de deskundigen had hij verminderd toerekeningsvatbaar verklaard moeten worden, omdat de medicijnen -in combinatie met de alcohol- invloed hebben gehad op zijn gedrag. I. heeft zelf contact gezocht met de Volkskrant. De journalisten kregen inzage in het strafdossier en spraken met I. 'Ik wil graag dat de waarheid over die pillen boven water komt', zei hij.