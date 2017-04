Drie Drentenaren opgepakt op Centrale As

Publicatie: di 04 april 2017 11.06 uur

BROEKSTERWâLD - Drie Drentenaren zijn maandagavond door de politie aangehouden op de Centrale As (N356) ter hoogte van Broeksterwâld. Eerder op de avond zouden zij vernielingen hebben gepleegd aan het terrasmeubilair aan de Diepswal in Dokkum. Het drietal zou vervolgens in witte auto gevlucht zijn.

Door een goede omschrijving van het voertuig, door getuigen, kon de politie het voertuig stoppen op de Centrale As. Daar werden de verdachten aangehouden. Het betreft een 36-jarige man uit Emmen, een 37-jarige man en 39-jarige man uit Zwolle. De bestuurder van het voertuig was tevens onder invloed van alcohol.



De mannen zijn ingesloten in het cellencomplex te Leeuwarden. Het voertuig is geborgen en overgebracht naar het politiebureau in Dokkum.