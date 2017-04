Burgerzaken-icoon Sjoerd Poelstra met pensioen

Publicatie: ma 03 april 2017 18.58 uur

KOLLUM - Vanaf 15 april aanstaande gaat Sjoerd Poelstra genieten van zijn pensioen. Sjoerd is bij de gemeente Kollumerland jarenlang het gezicht van Burgerzaken geweest. Hij was onder meer verantwoordelijk voor goedlopende verkiezingen.

Sjoerd is zijn carrière begonnen bij de gemeente Groningen. Op 1 januari 1974 is hij bij de gemeente Kollumerland gaan werken. Dit dienstverband is per 1-1-2017 naar de GR werkorganisatie DDFK over gegaan. Het college heeft zijn grote dank uitgesproken voor de enorme inzet, deskundigheid, loyaliteit en betrokkenheid die Sjoerd Poelstra heeft getoond bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. Zij wensen hem toe dat hij nog lang kan genieten van zijn pensioen.