Drie weken 'werk' aan aquaduct bij Burgum

Publicatie: ma 03 april 2017 17.50 uur

BURGUM - De provincie Fryslân hoopt in drie weken tijd de problemen met het aquaduct bij Burgum op te lossen. De rechter rijstrook in noordelijke richting is afgezet en maandag is er begonnen met de werkzaamheden.

Op de plek zijn er problemen met het water waardoor continu pompen opgesteld staan. Door de problemen kan het aquaduct aan deze zijde ook niet 'afgemaakt worden'. Naast de wateroverlast is er ook een keer aarde van het talud afgegleden en op de weg terecht gekomen. De provincie laat weten dat alle problemen aangepakt zullen worden en dat er over drie weken hopelijk een definitieve oplossing is.