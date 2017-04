Stratenmaker 3 weken de cel in voor harddrugsbezit

Publicatie: ma 03 april 2017 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een stratenmaker uit Grootegast (26) zal binnenkort vervroegd vakantie op moeten nemen. De man werd maandag wegens het bezit van harddrugs door politierechter Nynke Vlietstra bij verstek veroordeeld tot drie weken cel. De Grootegaster was in de nacht van 23 oktober vorig jaar in Drachtstercompagnie aangehouden met bijna 160 gram GHB op zak.

Hij had de partydrug van een groepje mensen op straat gekocht. Tegen de politie had hij gezegd dat hij vond dat het groepje 'gek en leuk' deed. Toen ze zeiden dat ze GHB hadden gebruikt, wilde de verdachte dat ook. De man is veel vaker veroordeeld voor het bezit van (hard-) drugs. In december moest hij daarvoor een boete van 650 euro betalen.

Een week voor hij in Drachtstercompagnie werd aangehouden was hij ook al betrapt met harddrugs op zak. Hij had aan de politie verteld dat hij stratenmaker is. Ondanks dat de Grootegaster een baan heeft, legde de rechter, op voorstel van officier van justitie Henk Mous, toch een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op.

De man heeft eerder al een werkstraf gehad, dan mag de rechter volgens de wet niet nog een keer een alternatieve straf opleggen. 'Een gevangenisstraf is de enige optie', stelde Vlietstra.