Lening boekhandel Dokkum voer voor debat

Publicatie: ma 03 april 2017 16.29 uur

DOKKUM - Een lening van 175.000 euro voor de ondernemers E. Kooistra en J.M. van der Gang moet het verbouwen van een historisch winkelpand in het centrum van Dokkum mogelijk maken en tegelijk een boekhandel voor de stad behouden. Het college van burgemeester en wethouders van Dongeradeel wil vaart maken en doet de gemeenteraad voor de tweede keer dit jaar een voorstel.

Het historische pand aan de Grote Breedstraat, waarin de noordelijke boekwinkelketen Van der Velde zich wil vestigen, moet voor in totaal 850.000 euro worden verbouwd. Een bank heeft inmiddels al een lening gegeven en krijgt het recht van eerste hypotheek. De gemeente legt zelf nog een bedrag van 250.000 euro bij. Met de extra lening van 175.000 euro neemt Dongeradeel een risico, omdat de rechten onder gesteld zijn aan die van de bank. Zou het pand gedwongen moeten worden verkocht, worden de schulden met de bank eerst vereffend. Het college van B&W vindt het risico echter 'beperkt' omdat er een contract is afgesloten met gegarandeerde huur voor minimaal tien jaar.

Het geld is bedoeld om het pand op te knappen en de gevel in oude luister te herstellen. Stadsontwikkeling Dokkum bv gaat daar in investeren. Het college vindt de lening bovendien belangrijk om de boekhandel voor de stad te behouden. 'Een boekhandel is naast een winkel vaak ook een ontmoetingspunt in de binnenstad voor bepaalde culturele activiteiten, zoals lezingen. Bovendien trekt die doorgaans een meer koopkrachtig winkelpubliek. In dit geval is tevens van belang dat het om de enige winkel gaat uit dit segment. Verlies uit Dokkum zal een verschraling betekenen', motiveert het college in haar advies aan de raad.

De raad heeft in februari het college nog terug naar de tekentafel gestuurd. Het voorstel is toen van de agenda gehaald omdat er op dit moment nog geen beleid is gemaakt voor leningen ten behoeve van het opknappen van panden. Zo'n kader is er nog steeds niet, toch komen burgemeester en wethouders nu wel weer terug. 'Ons college hecht er waarde aan dat de boekhandel zich toch in Dokkum vestigt en heeft het beeld dat de economische meerwaarde in de raadscommissie onderbelicht is gebleven.'

De gemeenteraad buigt zich deze maand nog over het voorstel.