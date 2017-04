73-jarige winkeldief krijgt voorwaardelijke straf

Publicatie: ma 03 april 2017 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 73-jarige winkeldief is maandag door politierechter Nynke Vlietstra veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een week. De man, oorspronkelijk afkomstig uit Azerbeidjan en woonachtig op het Burgumer azc, stal op 21 december vorig jaar bij de Plus supermarkt in zijn woonplaats levensmiddelen.

Een werknemer van de Plus zag dat de bejaarde asielzoeker lamskoteletten, zalmmaaltijden en pizza's onder zijn jas stopte. Toen de man bij de kassa kwam, rekende hij alleen vier blikjes cola af. Maandag zei hij tegen de rechter dat hij er in de winkel achter was gekomen dat hij niet genoeg geld bij zich had. Hij was van plan om de levensmiddelen terug te leggen, maar voor hij de kans kreeg was hij aangehouden.

Het winkelpersoneel sprak de man echter pas aan nadat hij de kassa was gepasseerd. Bovendien had hij indertijd tegen de politie gezegd dat hij de spullen had meegenomen, als de mensen van de winkel hem niet hadden tegengehouden. Hij had gezegd dat hij met de kerst op komst iets lekkers mee wilde brengen voor zijn gezin.

Hij is al bijna 20 jaar in Nederland. In 1999 heeft hij ooit een gevangenisstraf gekregen voor een winkeldiefstal. Dat was zo lang geleden dat de rechter er geen rekening mee hield. Omdat de Burgumer nauwelijks iets te besteden heeft, legde Vlietstra een voorwaardelijke celstraf op in plaats van een boete.