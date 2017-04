Officier tegen GHB-gebruiker: 'De kop er voor'

Publicatie: ma 03 april 2017 14.00 uur

LEEUWARDEN - De politierechter, je komt er meestal niet ongestraft vandaan, maar als je dan toch na afloop met een complimentje van de officier van justitie op zak naar buiten stapt, is dat toch mooi meegenomen. Officier van justitie Henk Mous stak maandag een 22-jarige inwoner van Twijzelerheide, die verslaafd is aan GHB, een hart onder de riem. De Twijzelerheidster had onder invloed van GHB en speed achter het stuur gezeten.

Hij is 2,5 jaar verslaafd geweest aan GHB, tot hij tot inkeer kwam en inzag dat het zo niet verder kon. Hij heeft hulp gezocht en krijgt waarschijnlijk dinsdag te horen of hij opgenomen kan worden in een afkickkliniek. 'Super dat je dit doet. Het is prima dat je zelf inziet dat er wat moet gebeuren', zei de officier. Mous gaf de verdachte nog mee dat hij moet doorzetten: 'De kop ervoor'.

Want GHB is een uiterst verslavend goedje. De Twijzelerheidster was er ooit zomaar eens aan begonnen. 'Het was een keer op een avond, met een meisje. Ik wou er eerst niks van weten', zei hij. Voor hij het in de gaten had, was hij verslaafd en gebruikte hij dagelijks. 'Ik zat op 75 milliliter per dag'. Hij heeft de dagelijkse dosis teruggebracht naar 50 milliliter, maar volledig stoppen kan hij niet alleen. Vandaar de opname in een kliniek van Verslavingszorg in Heerenveen.

Dan de reden waarom hij voor de rechter zat: op 2 augustus reed hij in Noardburgum door het rode licht. Hij wist niet dat twee politiemensen achter hem aan reden in een onopvallende auto. Hij moest blazen. Dat leverde niets op, maar uit een afgenomen bloedmonster bleek dat hij speed en GHB had gebruikt. En dat kan de rijvaardigheid nadelig beïnvloeden.

Hij moest zich melden bij het CBR in Zwolle. 'Ik moest in een potje plassen', aldus de verdachte. Als hij kan aantonen dat hij zonder drugs kan, dan krijgt hij zijn rijbewijs terug. Maar dan mag hij alsnog vijf maanden niet rijden. Dat was de rijontzegging die politierechter Nynke Vlietstra hem oplegde.

De Twijzelerheidster moet een boete van 1000 euro betalen en, als stok achter de deur, kreeg hij een voorwaardelijke werkstraf van 20 uur. Daar knoopte de rechter als voorwaarde aan dat hij zich bij de Verslavingszorg moet blijven melden en dat hij in behandeling moet. Toch een soort ingebouwde zekerheid. 'Zo wordt het toch een verplichting', zegt de rechter. Want je weet maar nooit met GHB.