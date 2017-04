Auto's in botsing op Overtoom in Gorredijk

Publicatie: ma 03 april 2017 11.21 uur

GORREDIJK - Twee auto's zijn maandag, even voor 11.00 uur, met elkaar in botsing gekomen op de de kruising van de Overtoom met het Kiemke in Gorredijk.

Een ambulance is ter plaatse gekomen voor de eerste hulpverlening. Een slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de aanrijding verder afgehandeld. Een berger moest er aan te pas komen om beide voertuigen weg te slepen.

