Twee Feansters aangehouden

Publicatie: ma 03 april 2017 10.56 uur

SURHUISTERVEEN - Twee mannen uit Surhuisterveen zijn het afgelopen weekeinde door de politie aangehouden na twee geweldsincidenten in het dorp.

Als eerste werd een 23-jarige man aangehouden nadat de politie een melding had ontvangen over vernielingen in het centrum van Surhuisterveen. Bij aankomst van de agenten bleek de 23-jarige nog bezig te zijn met het vandalisme. Hij werd aangehouden.

Uit onderzoek bleek dat er tevens was gevochten in een horecagelegenheid. Er zijn meerdere aangiftes gedaan en diverse getuigen zijn gehoord. Een 21-jarige man uit Surhuisterveen werd maandagochtend naar aanleiding van de aangiftes aangehouden. Mogelijk zullen er nog meer mensen worden aangehouden.