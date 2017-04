Rijstrook afgezet in aquaduct in Burgum

Publicatie: zo 02 april 2017 15.11 uur

BURGUM - De rechter rijstrook in het aquaduct van Burgum is het gehele weekeinde al afgezet. Alleen de linker rijstrook richting Dokkum is in gebruik voor het doorgaande verkeer. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de aanleiding is voor de plotse afzetting. Op vragen van deze site, heeft de provincie nog niet gereageerd.

In de afgelopen maanden werd al regelmatig een rijstrook afgezet in verband met lekkages, opborrelend grondwater en zand dat vanaf het talud de weg op schoof. Op de plek van de afzetting draaien al een half jaar lang pompen. Daardoor is het aquaduct op deze plek ook nog niet afgemaakt.