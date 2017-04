Cijfers in dorpen waren 'stunt' van Dokkum

Publicatie: zo 02 april 2017 10.40 uur

DOKKUM - De cijfers die in verschillende dorpen in de regio werden aangebracht, waren een stunt(je) van ondernemers uit Dokkum. Dat maken de ondernemers bekend. De getallen komen overeen met het aantal minuten dat Dokkum via De Centrale As te bereiken is. Om de kortere afstand tot Dokkum te benadrukken werden de cijfers in de dorpen aangebracht. Het gaat in dit geval dus niet om een 1 april grap.

Studenten plakten onder ander andere gouden negens op plaatsnaamborden in De Westereen en met stoepkrijt de nummers elf in Feanwâlden. De komende week gaan de studenten op promotietour langs verschillende dorpen aan De Centrale As om Dokkum te promoten en het Dokkum Magazine 2017 uit te delen dat maandag wordt gepresenteerd.

