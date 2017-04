Gestolen Mercedes van A7 bij Drachten geplukt

Publicatie: za 01 april 2017 20.15 uur

DRACHTEN - Op de rijksweg A7 bij Drachten is vrijdagavond rond 22.20 uur een gestolen Mercedes van de weg gehaald door de politie. De 51-jarige bestuurder (zonder woon- of verblijfplaats) en een 35-jarige vrouw uit Hurdegaryp (inzittende) zijn door de politie aangehouden.

De politie kon de Mercedes traceren na een melding op de A7 bij Groningen. De auto reed richting Drachten en agenten uit Drachten konden op het klaverblad bij Drachten de automobilist opwachten. De auto is door agenten van de weg gehaald. De bestuurder gaf aan eigenaar te zijn van de auto. De auto is in beslag genomen en weggesleept. Een week geleden was er aangifte van de diefstal gedaan door de eigenaar uit Urk.

De vrouw heeft meteen een verklaring afgelegd en is volgens de politie vanwege ernstige privé-omstandigheden weer in vrijheid gesteld. Wel moet ze zich beschikbaar houden voor het onderzoek. De man is ingesloten voor verhoor en onderzoek in arrestantencomplex in Leeuwarden.