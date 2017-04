Man uit Gorredijk (25) verdacht van diefstal

Publicatie: za 01 april 2017 19.28 uur

GORREDIJK - Een 25-jarige man uit Gorredijk is vrijdagavond door de politie aangehouden op verdenking van de diefstal van een scooter. De politie kwam de man op het spoor nadat de verdachte met een maat omstreeks 19.00 uur betrokken was geweest bij een aanrijding met een automobilist op de Hendrik Rignoldusstrjitte in Gorredijk. Bij de aanrijding was ruzie ontstaan en de twee scooterrijders gingen er op een zeker moment vandoor.

De bestuurder van de auto wist nog een foto van het tweetal te maken. Dankzij de foto hadden surveillerende agenten een beeld van de verdachten en rond 20.30 uur zagen ze de 25-jarige over de Overtoom in Gorredijk rijden. Hij reed op een scooter die veel leek op de scooter van de foto. Een stopteken van de politie werd door de man genegeerd en hij wist in eerste instantie te ontkomen in de richting van Terwispel.

De politieagenten bleven zoeken en even later troffen ze de man lopend aan op de weg richting Gorredijk. De 25-jarige man werd aangehouden en de scooter werd even later gevonden op de Wetterkant in Gorredijk. Deze scooter had volgens de politie diverse opvallende kenmerken dat er vermoedens zijn dat de scooter is gestolen. De scooter was niet voorzien van een kentekenplaat en ook was er met het chassisnummer geknoeid. De scooter is in beslag genomen.

De 25-jarige is ingesloten voor verhoor en onderzoek in het arrestantencomplex in Leeuwarden. De naam van de tweede scooterrijder is inmiddels ook bekend bij de politie.