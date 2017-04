112-beller ziet rietbrand aan voor buitenbrand

Publicatie: za 01 april 2017 16.55 uur

EARNEWâLD - Zowel de politie als de brandweer van Burgum moesten zaterdag rond 15.54 uur in actie komen nadat er een buitenbrand was gemeld aan de Piet Miedemaweg in Earnewâld.

De getuige heeft kennelijk niet de moeite genomen om zelf uit te zoeken wat er nu precies aan de hand was. In een buitengebied aan de Dominee Bolleman van der Veenweg bleek een man bezig te zijn met het verbranden van riet. Dit veroorzaakte rook en vlammen die vanaf een afstand te zien waren. De politie heeft een kort gesprek met de man gevoerd en is vervolgens weer vertrokken. De brandweer is tevergeefs ter plaatse gekomen en kon direct weer doorrijden naar de kazerne.