Vrouw gewond na aanrijding in Drachten

Publicatie: za 01 april 2017 16.43 uur

DRACHTEN - Een oudere vrouw is zaterdag rond 16.10 uur gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Drift in Drachten. Het is onduidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren.

Zowel de politie als een ambulance zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. De vrouw is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

