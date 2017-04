De 1 april grappen op een rij

Publicatie: za 01 april 2017 10.10 uur

BURGUM - Eén april is de dag dat je grappen maken mag. Tegenwoordig moet je al enkele weken daarvoor oppassen of je te maken hebt met een grap of niet.

Speedboot aangemeerd bij politiebureau

Zo maakte de politie in Burgum op 17 maart bekend dat er een boot bij het politiebureau afgemeerd zou worden waarbij de politie een directe verbinding op het Prinses Margrietkanaal krijgt. Met het oog op een mogelijk snelvaargebied op het Bergumermeer zou de politie ook nog eens een snellere motorboot aanschaffen. Dit bleek een grap te zijn.

Zwerfvuil-dumpers opsporen met dna

Dorpsbelang Opeinde werkt mee aan een zogenaamde landelijke campagne om zwerfvuil aan te pakken. De focus lag op het opsporen van de daders en dat kan met dna-sporen. Inwoners tussen de 14 jaar en 80 jaar werden opgeroepen om zaterdagochtend dna af te staan bij de huisartspraktijk in het dorp.

Albert Heijn komt met zelfrijdende winkelwagen

In een mooie video introduceerde de Albert Heijn in Gorredijk de zelfrijdende winkelwagen. Met je telefoon en een code wordt de wagen geactiveerd en rijdt hij achter je aan tijdens het boodschappen doen.

Weet je ook nog regionale 1 april grappen? Laat het weten in de reacties op mail ons! Dan vullen we dit bericht aan.