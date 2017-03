Brandje bij Snackkiosk De Singel in Drachten

Publicatie: vr 31 maart 2017 20.53 uur

DRACHTEN - Bij Snackkiosk De Singel in Drachten is vrijdag aan het begin van de avond een brand uitgebroken. De brandweer werd rond 19.18 uur opgeroepen om ter plaatse te komen.

De eigenaar van de snackbar rook een brandgeur, maar wist niet waar het vandaan kwam. Samen met de buren zijn ze er achter gekomen dat achterin de berging van de snackbar iets in de brand stond. Het bluswerk van de eigenaar en omstanders wilde niet vlotten en de brandweer heeft de brand uiteindelijk geblust. Wat er precies in de brand stond, is onduidelijk.

