Werkstraf voor handlanger boormachinedief

Publicatie: vr 31 maart 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 36-jarige Rotterdammer, de handlanger van een landelijk opererende winkeldief, is vrijdag door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. De Rotterdammer was in januari vorig jaar op pad met een 44-jarige stadgenoot. De twee hadden bouwmarkten in Franeker, Leeuwarden en Dokkum afgestruind om accuboormachines te stelen.

Nadat de Karwei in Leeuwarden alarm had geslagen, hield de politie de auto van het tweetal staande op de Afsluitdijk. In de auto, een Ford Focus, lag een grote hoeveelheid boormachines uit het duurdere segment. Bij een elektronicazaak in Dokkum had het tweetal een iPad mini gestolen. De 44-jarige ging steevast bij de winkels en bouwmarkten naar binnen om spullen te stelen.

De 36-jarige reed zijn stadgenoot rond. Hij zei dat hij eerst van niets wist, hij zou er later pas achter zijn gekomen dat de andere man op dievenpad was. Daar geloofde de rechter niets van: in de telefoon van de Rotterdammer werden zoekopdrachten als 'Makita' en 'dealerlocaties Makita' gevonden. De man had tegen de politie gezegd dat hij de boormachines in Leeuwarden had gekocht.

Hij zou van plan zijn geweest om een internethandel in boormachines te beginnen. 'Een prachtig verhaal', reageerde officier van justitie Ineke van Overbeeke. Ze geloofde er niets van. De 44-jarige is op 17 mei vorig jaar veroordeeld tot 12 maanden cel. De rechter beschouwde de andere verdachte als medepleger. Omdat zijn zaak veel later op zitting kwam en omdat de man momenteel een baan heeft, deed de rechter zijn zaak af met een werkstraf.