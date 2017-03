Automobilist rijdt in Dokkumer Ee bij Jannum

Publicatie: vr 31 maart 2017 09.43 uur

JANNUM - Aan de Iedyk in Jannum is een autobestuurder vrijdag rond 6.00 uur met de schrik vrijgekomen. De bestuurder reed over de Iedyk in de richting van Jannum en verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. Ook het harde remmen hielp niks, daarop schoot de auto in de Dokkumer Ee.

Alle hulpdiensten werden vervolgens gealarmeerd, maar de bestuurder kon het voertuig op eigen kracht verlaten. De bestuurder van het voertuig raakte niet gewond en hield alleen een nat pak over. Bij een woning in de buurt werd aangebeld en daar kon de bestuurder zich opfrissen.

Het voertuig ligt vrij diep in de Ee, de berger kan het voertuig niet zonder behulp van een bootje en/of duiker op de wal krijgen. Het voertuig wordt later in de dag geborgen.

