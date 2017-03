Tilster wordt 'vrolijk en actief' van GHB

Publicatie: vr 31 maart 2017 09.30 uur

LEEUWARDEN - Voor het bezit van bijna een liter GHB zijn een 23-jarige inwoner van Kootstertille en een 28-jarige inwoner van Kollum donderdag door politierechter Nynke Vlietstra veroordeeld tot celstraffen. De politie hield op 14 oktober vorig jaar in Augsbuurt een auto aan, met daarin de twee verdachten. Het viel de agenten meteen op dat het tweetal nerveus en gespannen was.

Daar bleken ze ook wel reden toe te hebben. Op de vloer bij de bijrijdersstoel lag een fles GHB. Beide mannen hadden gezegd dat ze niet wisten waar de fles vandaan kwam en wie de eigenaar was. Dat vond de rechter vreemd. "Die fles is toch niet uit de lucht komen vallen?", zei Vlietstra. De Tilster, die als enige naar de zitting was gekomen, had wel toegegeven dat hij dagelijks GHB gebruikt.

Pogingen van de reclassering om de man op andere gedachten te brengen waren mislukt. Ook de rechter waagde een poging, door erop te wijzen dat er onder andere gootsteenontstopper in GHB zit. Tevergeefs. De Tilster had tegen de reclassering gezegd dat hij zich lekker voelt als hij GHB heeft genomen en dat hij er 'vrolijk en actief' van wordt. Hij vindt het lekker. Zijn medeverdachte had tegen de politie gezegd dat al zijn vrienden GHB gebruikten.

De Tilster is veel vaker voor drugszaken met de politie in aanraking geweest. Momenteel zit hij in Veenhuizen een celstraf van twee maanden uit. Hij zal een terugkeer in de maatschappij nog even moeten uitstellen: de rechter veroordeelde hem tot zes weken cel plus twee weken voorwaardelijk. De Kollumer kreeg een celstraf van twee weken, plus twee weken voorwaardelijk. Hij lijkt zijn leven wat beter op de rit te hebben dan zijn medeverdachte.