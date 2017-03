Meer vraag naar inzicht alternatieven gemeentenaam

Publicatie: vr 31 maart 2017 00.47 uur

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân maakte donderdagavond in de raadsvergadering van de gemeente Dongeradeel de tongen nog wel los. In eerste instantie met name van VVD-raadslid Anton van der Aar, maar hij kreeg al snel bijval van andere fracties. “We worden regelmatig aangesproken op de nieuwe naam. En dan met name waarom er geen inzicht wordt gegeven in het totaal aantal namen”, zei van der Aar. Hij zat net als verschillende andere raadsleden in een van de stembureaus en kreeg daar veel reacties over de beperkte keuzemogelijkheid die werd geboden. “Ik moet kiezen tussen drie namen die ik allemaal niet wil”, was een reactie die collega-raadslid Jannie van Midlum van Algemeen Belang Dongeradeel hoorde in het stembureau waar zij zat.

Ook Fedde Breeuwsma (FNP) zat bij een stembureau en had donderdagavond zelf ook een duidelijke mening. “Ik wol it gjin flutnamme neame, mar it is net echt creatief, net bysunder”, aldus Breeuwsma. Wethouder Pytsje de Graaf had wel inzicht in alle namen die waren voorgedragen, maar weigerde om die vrij te geven zonder overleg te hebben gehad met de naamgevingscommissie waar ze in zat. “Absurd”, vond Anton van der Aar (VVD) die reactie. “Als u vindt dat u uw werk goed heeft gedaan, dan kunt u die namen gewoon vrijgeven”, vond van der Aar. De Leeuwarder Courant heeft inmiddels een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) gedaan om alle ingediende namen openbaar te maken. Wethouder de Graaf kreeg van de gemeenteraad het verzoek om hetzelfde te doen.