Raad akkoord met herinrichting Markt Dokkum

Publicatie: vr 31 maart 2017 00.33 uur

DOKKUM - De gemeenteraad van Dongeradeel is donderdagavond akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van 150.000 euro om de aanbesteding van de herinrichting van de Markt in Dokkum voor te bereiden. Alleen Dongeradeel Sociaal stemde tegen de investering, de rest van de partijen was positief over de plannen. Naar aanleiding van de oproep van de ondernemersvereniging Dokkum, wordt er ook gekeken naar de compensatie van parkeerplekken. Na de herinrichting blijven op de Markt nog maar 28 parkeerplaatsen over. Met een totaal parkeerplan wil de gemeente Dongeradeel de verdwenen plekken compenseren en allerlei andere parkeermaatregelen nemen.

Over de IJsfontein ging het bijna niet meer donderdagavond. Op 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad namelijk al besloten om een totaalplan voor de herinrichting van de Markt te maken en medewerking te verlenen aan het kunstwerk IJsfontein als onderdeel van Kulturele Haadstêd 2018. Niet het ontwerp, maar met name over het parkeren ging de discussie in de gemeenteraad. De uiteenlopende ideeën over het instellen van blauwe zones, ambtenaren verplichten om op de Harddraver te parkeren en het gemeentehuis open te stellen op vrijdagavonden en zaterdagen, werden door wethouder Pytsje de Graaf meegenomen in de parkeerplannen.

Het nieuwe ontwerp voor de Markt in Dokkum met in het midden de IJsfontein is volgens de gemeente Dongeradeel overwegend positief ontvangen. Met name het aanpakken van de Markt in een totaalplan en het groene karakter van het plan sprak de meeste mensen aan. Kritiekpunten waren er ook, al gingen die met name over de al bekende onderwerpen als het parkeren en de ruimte voor evenementen. De trappen in het plein verdwijnen en alles wordt opgehoogd, zodat er meer bomen geplant kunnen worden. Aan de achterkant blijft ruimte voor ongeveer dertig parkeerplaatsen. Automobilisten kunnen na de herinrichting ook niet langer via de Boterstraat de Markt oprijden. Er komt ruimte voor een terras voor de Abdij. Daarnaast is er meer ruimte voor groen, bomen en bankjes rondom de IJsfontein, zodat er een knus plein ontstaat.