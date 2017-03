Fout van 4 ton heeft geen politieke gevolgen

Publicatie: vr 31 maart 2017 00.24 uur

DOKKUM - De overschrijding van 400.000 euro voor de nieuw te realiseren fietsbrug over het Dokkumer Grootdiep heeft donderdagavond geen politieke gevolgen gehad. De fracties van VVD, Dongeradeel Sociaal, PvdA en de ChristenUnie hadden vanwege de overschrijding een spoeddebat aangevraagd. Dat liep met een sisser af voor verantwoordelijk wethouder Pytsje de Graaf, toen bleek dat het machtsblok van FNP, CDA en Algemeen Belang Dongeradeel niet echt met de extra tonnen in de maag zat. Na een gezapig debat en een uitvoerige uitleg, ging de discussie als een nachtkaars uit.

De nieuwe brug gaat 1,7 miljoen euro kosten blijkt uit de aanbesteding. De gemeente had 1,3 miljoen euro begroot. De gemeente Dongeradeel moet de extra kosten allemaal zelf betalen. De gemeente sloot eerder een overeenkomt met de provincie Fryslân over diverse maatregelen aan de Oostkant van Dokkum. Er werd afgesproken wie welk onderdeel zou betalen; eventuele aanbesteding voor- of nadelen kwamen daarbij voor de gemeente Dongeradeel. De gemeente ging eerder ook nog uit van een brug met een doorvaarthoogte van 3 meter, maar in het proces bleek al snel dat die variant financieel onhaalbaar was. Die informatie was nieuw voor de gemeenteraad.

Wethouder Pytsje de Graaf trok niet het boetekleed aan donderdagavond, al kwamen er van haar wel excuses over de informatievoorziening. “Ik hie earder nei jim ta gean matten mei dy ynformaasje. Dat hat gjin opset sin west, mar wie om de gang er yn te hâlden”, aldus de wethouder in antwoord op de vragen van de oppositie. Ze gaf verder een uitvoerige uitleg over de verschillende redenen van vertraging en was ervaren genoeg om niet op haar eigen rol als wethouder in te gaan. Ze had bij voorbaat al de steun van de coalitie en tegen dat machtsblok was de oppositie niet opgewassen. Hoewel een motie van afkeuring vermoedelijk wel klaar lag, accepteerden de partijen die het debat hadden aangevraagd de uitleg omdat de partijen niet over een meerderheid beschikten. En hoewel in het bedrijfsleven een tiende van de overschrijding ongetwijfeld tot harde maatregelen had geleid, was de kwestie in de gemeente Dongeradeel binnen een half uurtje afgedaan.