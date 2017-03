Alleen VVD tegen strenge regels leegstand

Publicatie: do 30 maart 2017 23.45 uur

DOKKUM - Alleen de eenmansfractie van de VVD in Dongeradeel stemde donderdagavond tegen nieuwe, strenge regels om verhuurders in de binnenstad van Dokkum aan te kunnen pakken. “Weer krijgen we het idee dat ondernemers worden gestraft. Het is de pandeigenaren er juist alle aan gelegen om hun pand te verhuren”, zei raadslid Anton van der Aar tijdens de raadsvergadering donderdagavond. Wethouder Albert van der Ploeg kan de strenge regels juist goed gebruiken. “Der binnen guon undernimmers dy’t even in setsje hawwe moatte”, aldus van der Ploeg. Een overgrote meerderheid van de raad was dat met hem eens en dus komen de regels er.

De Leegstandverordening biedt gemeenten de mogelijkheid om een gebied aan te wijzen waar een meldingsplicht geldt voor gebouwen die langer dan minimaal zes maanden leeg staan. De verordening geldt alleen voor de binnenstad van Dokkum en heeft betrekking op leegstaande kantoren, winkels en andere gebouwen, maar niet op woningen. Het college kan aan de eigenaar de verplichting opleggen om bijvoorbeeld achterstallig onderhoud te plegen of bepaalde reparaties uit te voeren. Als de leegstand meer dan twaalf maanden duurt en er is in een leegstandbeschikking vastgesteld dat het gebouw geschikt is voor gebruik, kan het college aan de eigenaar zelf een gebruiker voordragen.

Er kunnen op grond van de Leegstandwet in de gemeentelijke verordening bestuurlijke boetes worden opgelegd van ten hoogste € 7.500. Deze kunnen worden opgelegd wanneer leegstand niet (tijdig) wordt gemeld door de eigenaar of wanneer de eigenaar het binnen een jaar staken van het gebruik van een gebouw door een door het college voorgedragen partij niet (tijdig) meldt. Momenteel staan er zo’n 30 gebouwen leeg in de binnenstad van Dokkum. De ambtenaren van Dongeradeel kunnen overigens de strenge regels niet zelf invoeren en er is een extra inzet van 350 uur nodig. Daarom stelde de gemeenteraad een krediet van ongeveer € 30.000,- beschikbaar.