Juf Annet viert 25-jarig jubileum

Publicatie: do 30 maart 2017 20.42 uur

DRACHTEN - De Lukasschool in Drachten vierde donderdag samen met juf Annet Kalma, dat zij al 25 jaar in het onderwijs zit. De dag is begonnen met een feestelijk onthaal op school, waarbij juf Annet door een haag van kinderen de school werd binnen geleid.

Tijdens de viering in de hal met alle 370 kinderen van de school, werd juf Annet verrast door haar eigen bouw (onderbouw) die stukjes op het podium mochten opvoeren. Dit alles werd afgesloten met een sessie "Wist u dat..." gedaan door oud-leerlingen van juf Annet.

Na de viering werd er op het plein nog een flashmob gedaan door alle leerlingen, personeel en aanwezig ouders op het favoriete nummer van juf Annet 'dansen met tante Rita'.