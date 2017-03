Drachtster weigert laatste bus te verlaten: boete

Publicatie: do 30 maart 2017 19.30 uur

LEEUWARDEN - De politie in Heerenveen had op 4 september vorig jaar de handen vol aan een 37-jarige Drachtster, die weigerde een bus van Qbuzz te verlaten. 'Het was de laatste bus en ik wilde graag mee', zei de man donderdag tegen politierechter Nynke Vlietstra. Hij had zijn zoon uit Apeldoorn gehaald en wilde met de laatste bus van Heerenveen naar Drachten. Tot hij erachter kwam dat hij niet genoeg geld op zak had.

De Drachtster stuurde zijn zoon naar een pinautomaat in de buurt, maar de buschauffeur wilde daar niet op wachten. Begrijpelijk, vond officier van justitie Leonie Potijk. "De chauffeur moet zich aan de dienstregeling houden". En in de bus is de chauffeur de baas. Die sommeerde de Drachtster om uit te stappen, maar dat weigerde de man. De chauffeur haalde de politie erbij.

De Drachtster hield voet bij stuk. De agenten moesten alles op alles zetten om de stevig uit de kluiten gewassen verdachte uit de bus te krijgen. Er ontstond een worsteling waarbij een polsklem en later ook een nekklem werd toegepast. Uiteindelijk was er versterking nodig en een agent die de Drachtster een paar trappen in de zij gaf, om het verzet te breken.

In het tumult was ook nog een tussenschot gesneuveld. De verdachte vond dat het allemaal niet nodig was geweest, als de chauffeur gewoon op het geld had gewacht. Dan was het oponthoud veel korter geweest dan nu de politie erbij was gehaald. De man gaf wel toe dat het zo niet had gemoeten. Zijn obstinate reactie had volgens hem ook te maken met gebeurtenissen uit het verleden. Hij maakte zijn aandeel wel heel erg klein, vond de officier.

Potijk eiste een boete van 700 euro en twee weken voorwaardelijke celstraf. De rechter hield iets meer rekening met de krappe financiën van de verdachte: zij maakte er een boete van 350 euro en twee weken voorwaardelijk van. Uiteindelijk was het toch allemaal begonnen toen de Drachtster met te weinig geld in de bus was gestapt, vond de rechter. "U had gewoon weg moeten gaan toen de chauffeur dat zei", aldus Vlietstra.