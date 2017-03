Burgum: Groninger KWS gaat 'grutte dyk' aanpakken

Publicatie: do 30 maart 2017 19.21 uur

BURGUM - Aannemersbedrijf KWS uit Leek gaat de herinrichting van de doorgaande weg van Burgum uitvoeren. De herinrichting van de H.W.K. ridder Huyssen van Kattendijkeweg heeft de gemeente donderdag gegund aan KWS. Wethouder Houkje Rijpstra opende vandaag de enveloppen met de inschrijfbiljetten. "Wy bin as gemeente tige bliid dat it wurk gau los kin en ek dat de oannimmer in goed plan fan oanpak makke hat foar de berikberens, de feiligens en de kommunikaasje ûnder it wurk."

Vijf regionale aannemers

Via een meervoudig onderhandse procedure had de gemeente vijf regionale aannemersbedrijven gevraagd in te schrijven. KWS bleek de 'economisch meest voordelige inschrijving' te hebben gedaan.

Nu de Centrale As is in gebruik is genomen, is het tijd om de doorgaande weg in Burgum af te waarderen. De weg wordt zo ingericht dat het verkeer minder snel kan rijden. De totale gemeentelijke investering in het project bedraagt ongeveer 4.3 miljoen, waarvan de helft wordt bijgedragen door de provincie Fryslân. Tegelijk met het opnieuw inrichten van de H.W.K. Ridder Huyssen van Kattendijkeweg wordt een flink stuk nieuwe riolering aangelegd om de wateroverlast in delen van Burgum sterk te verminderen. Dit werk is onderdeel van deaanbesteding.

Wanneer de werkzaamheden zullen starten, is nog niet bekend. Op de website van de gemeente staat informatie over de nieuwe weg en over de rioleringswerkzaamheden. Daar is onder andere het Definitief Ontwerp Kansen in Kernen Burgum in te zien.