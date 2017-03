Vrijspraak van gooien met bierfles bij paasvuur

Publicatie: do 30 maart 2017 17.30 uur

LEEUWARDEN - Het was niet allemaal pais en vree, vorig jaar op Eerste Paasdag, bij het paasvuur in een weiland aan de Streek bij Terwispel. Een aantal toeschouwers ergerde zich aan een dorpsgenoot die rondreed op een quad, een vierwielige motor. Verschillende toeschouwers hadden last van rondvliegende modder. Vanuit het publiek was er met bierflesjes gegooid naar de bestuurder van de quad.

De man kreeg een van de flesjes in het gezicht, met als gevolg een bloedende hoofdwond. Eind oktober moest een 22-jarige dorpsgenoot zich voor de rechter verantwoorden. Hij zou degene zijn geweest die het bewuste bierflesje had gegooid. De zitting werd destijds aangehouden, de rechter besloot dat er meer getuigen moesten worden gehoord bij de rechter-commissaris (RC). Donderdag zat de Ureterper voor de tweede keer tegenover een rechter, ditmaal Nynke Vlietstra.

De zaak was de vorige keer al grotendeels behandeld, Vlietstra hoefde alleen nog de bij de RC afgelegde verklaringen door te lopen. Uit die verklaringen bleek dat niemand van de getuigen had gezien dat de Ureterper een flesje tegen het hoofd van de quad-rijder had gegooid. Er was alleen een anonieme getuige die destijds van de verdachte gehoord zou hebben dat hij de gooier was van het bierflesje dat de quad-rijder had verwond. En dat vond de rechter niet genoeg.

Verschillende getuigen hadden gezien dat de quad-rijder met meerdere flesjes was bekogeld, maar de naam van de verdachte werd niet genoemd. Die had wel gezegd dat hij een flesje zijdelings had weggesmeten, omdat hij de modder van de quad uit zijn ogen moest wrijven. Hij zei dat hij zeker niet 'met kracht' had gegooid. De rechter vond het allemaal te mager om de man te veroordelen. Door de vrijspraak kon de schadeclaim van het slachtoffer, een bedrag van 1061 euro, niet worden toegewezen.