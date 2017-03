Busje op zijkant na botsing op Rijksstraatweg

Publicatie: do 30 maart 2017 16.16 uur

NOARDBURGUM - Een vrouw is donderdag rond 15.40 uur gewond geraakt bij een ongeval op de Rijksstraatweg (N355) tussen Noardburgum en Zwartkruis. Ze zat in een bestelbus die moest remmen voor een remmende Citroën die voor hen reed. De bestuurster van de Citroën had per ongeluk de rem ingedrukt in plaats van de koppeling waardoor ze plotseling remde. Een aanrijding was het gevolg waarbij het busje midden op de weg op de zij tot stilstand kwam.

Naast een ambulance kwam tevens de brandweer van Burgum ter plaatse om het slachtoffer uit de bestelbus te halen. De vrouw is vervolgens per ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De weg was vanwege de afhandeling van het ongeval gestremd voor het doorgaande verkeer. Het verkeer werd eerst via de parallelweg geleid en later via de Zomerweg.

