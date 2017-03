Burgumer vrijgesproken van diefstal portemonnee

Publicatie: do 30 maart 2017 15.35 uur

LEEUWARDEN - Een Burgumer (29) vond op 13 oktober 2015 in de Jumbo in zijn woonplaats een portemonnee. De man had de beurs niet meteen aan het winkelpersoneel overhandigd. Hij had 'm in de zak gedaan en zou hem volgens eigen zeggen bij het verlaten van de winkel aan de kassière overhandigen. Toch zat hij donderdag tegenover politierechter Nynke Vlietstra omdat hij de beurs had gehouden en mee naar huis had genomen.

De politie kwam een maand later bij de Burgumer aan de deur: op de beelden van de bewakingscamera's was te zien dat hij de beurs in zijn zak had gestoken. De eigenares, een vluchtelinge, had hem op een inpaktafel laten liggen. De Burgumer zei dat hij schoon vergeten was dat hij de beurs bij zich had. Thuis had zijn toenmalige partner de beurs in een kast gelegd en hij zou van plan zijn geweest de beurs alsnog terug te brengen.

Door allerlei perikelen in zijn privéleven was het daar volgens de man bij gebleven. Hij vond het dan ook niet terecht dat hij een strafbeschikking van 250 euro had gekregen voor het stelen van de beurs. Hij had de portemonnee niet gestolen, vond hij zelf, het was er simpelweg niet van gekomen om hem terug te brengen. Een dief is hij zeker niet. 'Zo zit ik niet in elkaar', aldus de Burgumer.

De diefstal van de beurs kon niet bewezen worden, oordeelde officier van justitie Leonie Potijk. Zij vond echter wel dat er sprake was van verduistering: de Burgumer had op een zeker moment toch besloten de portemonnee voor zichzelf te houden. Potijk eiste een voorwaardelijke boete van 250 euro. De Burgumer werd vrijgesproken. De rechter was er niet van overtuigd dat de man de beurs willens en wetens achteruit heeft gehouden. 'Ik geef u het voordeel van de twijfel', zei Vlietstra.