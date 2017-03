Hennepkwekerij 'ergens' in Kollumerland opgerold

Publicatie: do 30 maart 2017 14.36 uur

KOLLUM - Ergens in een klein dorp in de gemeente Kollumerland heeft de politie donderdagochtend een hennepkwekerij opgerold. Het betrof een kwekerij met 201 potten. De geoogste henneptoppen lagen te drogen op het moment van de inval van de politie.

Een 39-jarige verdachte is door de politie aangehouden en ingesloten voor nader onderzoek. Om de privacy van de verdachte en de woning te beschermen houdt de politie stil waar de kwekerij werd opgerold. De politie kwam de hennepkwekerij op het spoor dankzij een tip die was gedaan via Meld Misdaad Anoniem.