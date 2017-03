Gewonde bij autobotsing in Warten

Publicatie: wo 29 maart 2017 18.21 uur

WARTEN - Een vrouw uit Warten is woensdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval in haar woonplaats. De vrouw reed omstreeks 17.30 uur in haar auto vanaf Grou en wilde de Rounwei oversteken naar de Burgemeester Waldastraat. Ze zag bij het oversteken een van rechts komende automobilist over het hoofd en een aanrijding was het gevolg. Het slachtoffer kwam met haar auto tegen een hek tot stilstand.

Twee ambulances en de brandweer zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. De politie (VOA) is ter plaatse gekomen om een onderzoek in te stellen naar de exacte toedracht van het ongeval. Ten tijde van het ongeval heeft de politie het doorgaande verkeer rondom de ongevalslocatie begeleid.

