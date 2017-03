Line-up vrijdagavond Oerrock 2017 bekend

URETERP - Oerrock is voor het vijfde jaar op rij ver van te voren uitverkocht. Voor degenen die geen kaartje wisten te bemachtigen, biedt het Ureterper festival een mooi alternatief.

Ook dit jaar biedt Oerrock op de vrijdagavond een goed en gratis programma dat meer dan de moeite waard is.

Op vrijdag 26 mei telt de line-up van Oerrock maar liefst twaalf acts die een breed genre vertegenwoordigen. De aftrap van het festival wordt verricht door de band The Kik, daarnaast staan Barry Hay met zijn band Flying V Formation, Drukwerk, Vangrail, Band Zonder Banaan, Dilana Smith, Folkert Hans Tolsma, Michel Oudega, Raw Official, The Mods of Rockers en Blazuh op de podia van het Ureterper festival. Bovendien is er voor de jonge gasten een speciaal kinderprogramma dat wordt verzorgd de bekende formatie One, Two Trio.

Ondanks het feit dat de toeschouwerscapaciteit van Oerrock dit jaar verhoogd is naar 10.000 bezoeker per avond, was de vraag naar kaarten groter dan het aanbod. Om de mensen die geen kaartje wist te bemachtigen te compenseren, brengt Oerrock op de vrijdagavond weer een gratis en aansprekend.

Met onder andere The Kik, Barry Hay en zijn band en Drukwerk is er volgens bestuurslid Jorryt Taekema van Oerrock alle reden om op vrijdagavond naar de festivaltent aan de Skieppeleane te komen. ‘Dit is een prima line-up, en al helemaal omdat de mensen gratis naar binnen mogen. We denken dat we alle leeftijden wel wat te bieden hebben.’

De gratis vrijdagavond is volgens Jorryt Taekema een mooie geste naar de mensen die geen kaartje wisten te bemachtigen. ‘We vinden het jammer dat we mensen moeten teleurstellen en daarom doen we ons uiterste best voor een goed en mooi alternatief.’ De nieuwe opzet van de vrijdagavond met gratis entree en goede bands slaat aan, want de bezoekersaantallen zijn de laatste jaren flink gestegen.