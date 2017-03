Zitmaaier uitgebrand in Opeinde

Publicatie: wo 29 maart 2017 17.10 uur

OPEINDE - De brandweer van Drachten moest woensdag rond 16.37 uur uitrukken voor een zitmaaier die in brand was gevlogen. Deze stond in een tuin aan de Nijtap in Opeinde.

De brandweer van Drachten heeft het voertuig geblust en is weer vervolgens weer retour gegaan naar de kazerne.

