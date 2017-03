Smallingerland wacht succes burgerparticipatie af

Publicatie: wo 29 maart 2017 13.30 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland blijft voorlopig vasthouden aan de huidige plannen om de burger meer bij de politiek te betrekken. D66 deed nog een poging voor een onderzoek naar mogelijkheden om de inwoners een eigen rol in de gemeentepolitiek te geven, maar trok het voorstel later in.

De meeste partijen willen eerst kijken hoe het nieuwste voorstel in de praktijk werkt. Met speciale opiniërende bijeenkomsten, die in principe los staan van de raadsagenda, wordt de samenleving gevraagd hoe beleid in de praktijk uitpakt. Deze nieuwe vorm wordt toegevoegd aan de manier van vergaderen, die in Smallingerland al volledig op de schop is gegaan. Met speciale Ronde Tafelbijeenkomsten en Het Plein hebben burgers al meer mogelijkheden gekregen om hun zegje te doen. Uit een enquête onder de deelnemers blijkt dat die daar positief over zijn.

Een meerderheid van de partijen denkt dat de speciale commissie, die is ingesteld om burgerparticipatie in de politiek te verbeteren, al haar handen vol heeft aan alle taken. "Je krijgt hier toch niet de hele samenleving binnen", concludeerde één van de raadsleden.