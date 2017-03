'Caparis niet in staat van ontbinding'

DRACHTEN - Wethouder Roel Haverkort van Smallingerland erkent dat er forse problemen zijn bij sociale werkvoorziening Caparis. Hij stelt echter dat de organisatie 'niet in staat van ontbinding is'. "We hebben her hier over een gezond bedrijf, dat het goed doet. Er is echter wel wat aan de hand."

De raad van commissarissen van Caparis is bezig met een herstructureringsplan. Die moet in mei klaar zijn. Vier van de acht gemeenten hebben inmiddels al besloten om de groenvoorziening uit de sociale werkvoorziening te halen. Tot ongenoegen van de overgebleven aandeelhouders, waaronder Smallingerland. "Zijn de anderen sturend en wij volgend? Als je één van de acht bent maak je niet in je eentje de dienst uit", vertelt Haverkort, "Dat betekent niet dat je volgend bent. De vier gemeenten hebben zelf een beslissing geforceerd en in die zin waren wij volgend. Gelukkig hebben we wel voor elkaar gekregen, dat dit pas in de zomer wordt bekrachtigd. Zo hebben we de tijd om dit goed te regelen, ondanks dat we wel met dit besluit zijn geconfronteerd."

Volgens Haverkort is de vrede onderling wel getekend. "Ja, we zijn het er over eens, dat we het op een aantal punten niet eens zijn. Toch voelen we met ons achten wel verantwoordelijk. Dat bindt om dit op een goede manier op te lossen." Ook Smallingerland gaat eigen scenario's uitwerken en een visie ontwikkelen voordat de raad van commissarissen van Caparis met de uitwerking van de herstructurering komt. "Wat is wenselijk voor de toekomst van Caparis? Iedereen heeft behoefte aan duidelijkheid. Dat geeft rust, ook voor de 2400 medewerkers van de sociale werkvoorziening."