Groen licht woonvorm boerderij Drachtstercompagnie

Publicatie: wo 29 maart 2017 13.00 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - De realisatie van zes woonzorgappartementen aan De Feart in Drachtstercompagnie kan beginnen. De gemeente Smallingerland ging dinsdagavond zonder er een woord aan vuil te maken, akkoord met de plannen voor de woonvorm.

De stal van de betreffende boerderij wordt volledig verbouwd zodat er plek is voor de zorgvoorzieningen. Er zullen maximaal zes cliënten met een lichamelijke handicap tijdelijk of permanent in de woonvorm worden gehuisvest. Zij krijgen een appartement van circa veertig vierkante meter met een eigen woon- en slaapkamer, sanitaire voorzieningen en een eenvoudig keukenblok. De cliënt kan zijn eigen appartement volledig naar wens inrichten. Bovendien komt er een gezamenlijke woonkamer en eetruimte.

Het woonhuis wordt door de initiatiefnemers betrokken.