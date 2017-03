Verlichting in Slingepark verbeteren

DRACHTEN - Door het verbeteren van de verlichting moet sporten in het Slingepark in Drachten nog aantrekkelijker worden. Directeur Hannes de Boer van Athleta Projecten richt zich op vitaliteit en ziet wel kansen. "Nu zijn er mensen die daar niet graag lopen of sporten in het donker."

De Boer deed zijn pleidooi tijdens het bespreken van de nieuwe sportnota van de gemeente Smallingerland. Hij zou de mogelijkheden, die bewegen stimuleren, willen uitbreiden en verbeteren. "In het Slingepark zijn situaties waar er te weinig verlichting is voor het doel van recreatief gebruik in de avonduren te stimuleren. Er zijn gewoon plekken die te donker zijn. Ook op andere locaties zijn er nog stappen te maken. Bijvoorbeeld als het weken of dagen heeft geregend het daar navenant nat is. Daar kun je dan niet spelen."

De Jeugdraad Smallingerland maakt zich ook sterk voor betere verlichting in het Slingepark. "Met name op plekken waar door jongeren wordt gesport, zoals de skatebaan. Voor recreatief gebruik verder in het park liever niet, met het oog op bijvoorbeeld drugsgebruik. Maar we zijn met de gemeente bezig. Ook zouden er meer plekken komen gericht op 'in het bos spelen' voor kleinere kinderen. Wat er is, is goed, maar er zijn nog wel verbeteringen mogelijk", vertelt Wout Kampherbeek van de Jeugdraad.