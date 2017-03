Spoeddebat om extra kosten fietsbrug

Publicatie: wo 29 maart 2017 12.06 uur

DOKKUM - De fracties van de PvdA, VVD, Dongeradeel Sociaal en de ChristenUnie hebben een spoeddebat aangevraagd vanwege de extra kosten die de fietsbrug over het Dokkumer Grootdiep met zich meebrengt. Uit de aanbesteding is naar voren gekomen dat de kosten € 400.000 hoger zullen uitvallen. De raad heeft verder een door wethouder Pytsje de Graaf toegezegde memo nog niet gekregen.

De partijen roepen de wethouder daarom donderdagavond ter verantwoording. "Is de wethouder het met ons eens dat het proces tot realisatie van de fietsbrug wel erg lang

duurt en wat heeft de wethouder ondernomen om dit proces te bespoedigen", vragen de betrokken partijen zich onder andere af. Verder vragen de politici zich af of wethouder de Graaf tunnelvisie

heeft of heeft gehad als het gaat om de aanleg van een fietsbrug op de voorgestelde locatie. Het debat vindt donderdagavond plaats tijdens de reguliere raadsvergadering.