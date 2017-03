Schoorsteenbrand Ureterp snel bedwongen

Publicatie: di 28 maart 2017 22.49 uur

URETERP - Dinsdagavond rond half tien, werd een schoorsteenbrand gemeld aan de Butewei in Ureterp.

Een passant die vanuit Beetsterzwaag kwam zag in het voorbij rijden vlammen uit de schoorsteen van de boerderij slaan. De man belde daarop de brandweer. In afwachting van de brandweer, probeerde de man de aandacht van de bejaarde bewoner te trekken. Hierin slaagde hij echter niet.

De terplekke gekomen politie slaagde hierin wel.

De brandweer van Ureterp was snel ter plaatse, evenals de ladderwagen van de brandweer van Drachten.

De brandweer had de brand daarop snel uit. waarna nog een inspectie en een reiniging van het rookkanaal volgde.

Aangezien de boerderij (deels) met riet is gedekt, mag de bewoner van geluk spreken dat de brand zo snel is ontdekt.

De bewoner heeft geen letsel opgelopen bij deze brand.

