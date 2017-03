Frisian Flag 2017 van start

Publicatie: di 28 maart 2017 20.51 uur

LEEUWARDEN - Inwoners van Noord/Oost Fryslân zullen het al gemerkt hebben; Frisian Flag 2017 is van start gegaan.

Frisian Flag is de grootste luchtmacht oefening in Europa, en wordt eens per jaar gehouden.

Dit jaar zijn er deelnemers uit ondermeer Duitsland, Engeland, België, Nederland, Frankrijk en de VS.

Samen hebben ze ruim 60 vliegtuigen maar de vliegbasis Leeuwarden gestuurd en ruim 1600 man personeel.

Dagelijks wordt er twee maal gestart en geland met bijna 50 vliegtuigen per keer.

De oefening heeft meerdere doelen, maar het samenwerken in in grote formaties is wel een belangrijk doel. Daarnaast wordt er ook geoefend in het onderscheppen van (vijandelijke) vliegtuigen. Dit laatste is er de laatste jaren bij in geschoten. Er zijn hier meerdere oorzaken voor: Bezuinigingen op het defensie apparaat, maar ook de inzet in het Midden Oosten, Irak, Syrië en de Baltische staten hebben er voor gezorgd dat ervaring op bepaalde gebieden achter is gebleven.

Door nu te oefenen worden de vaardigheden weer op het vereiste niveau gebracht.

Niet alleen trekt de oefening veel deelnemende militairen naar Leeuwarden, ook vliegtuigspotters weten het vliegveld te vinden. Mede door het mooie weer waren er gisteren al 600 auto's op de daarvoor speciaal aangewezen parkeerplaats gestald.

Frisian Flag 2017 duurt nog tot en met 7 april.

