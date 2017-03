Centrale As ietsje te smal, omleiding nodig

Publicatie: di 28 maart 2017 18.00 uur

DOKKUM - Direct na de opening van de Sintrale As op 7 oktober is bij Dokkum geconstateerd dat de breedte van de weg niet voldoet aan de vastgestelde normen. Het gaat hierbij om enkele centimeters die De Centrale As te smal is. Daarom moeten er over een lengte van ongeveer 1 kilometer herstelwerkzaamheden plaatsvinden om alsnog aan de normen te kunnen voldoen.

De herstelwerkzaamheden vinden in verband met veiligheid plaats in de avonduren en/of het weekend rond eind april/ begin mei. Hiervoor is een omleiding voor het verkeer nodig van maximaal 2 dagen. Een exacte datum is bij het projectbureau nog niet bekend.