Tjerk en Margaretha Wester 65 jaar getrouwd

Publicatie: di 28 maart 2017 16.40 uur

BURGUM - Tjerk en Margaretha Wester-Jongsma uit Burgum vierden maandag dat zij 65 jaar geleden in het huwelijk traden. Loco-burgemeester Doeke Fokkema van de gemeente Tytsjerksteradiel bracht het jubilerende echtpaar een bezoek. Hij bracht het echtpaar namens het voltallige gemeentebestuur de felicitaties over. Dat ging vergezeld van een prachtig bloemstuk.

Tjerk Wester is op 11 december 1930 geboren in Burgum. Margaretha Jongsma werd geboren op 24 februari 1935 in Groningse Opende. Het echtpaar leerde elkaar kennen in Appelscha. Margaretha was hier met een vriendin naar toe en Tjerk was in gezelschap van een ploeg vrienden. Het was een hele gezellige dag. "Wy binne noait wer by elkoar wei west", zo laten Tjerk en Margaretha loco-burgemeester Fokkema weten.

Werk

Eigenlijk werkten ze beiden bij dezelfde boer; Margaretha als 'boerenfaam' en Tjerk als 'boerenfeint'. Tjerk kwam zelf ook van de boerderij. De boerderij die hij later van zijn vader overnam. Ook zijn vrouw Margaretha werkte hard mee in het bedrijf. In de jaren 70 werd er afstand gedaan van de boerderij en ging Tjerk werken bij de Fa. Van der Wal in Noardburgum.

Ze gingen op de (ouderlijke) boerderij van Tjerk in Burgum (aan de Kerklaan) wonen. In 1989 verhuisden ze naar de Ymkerstrjitte. Het echtpaar kreeg 3 dochters en 1 zoon. Ze zijn de trotse (over)grootouders van 7 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen.