Werkstraf voor Oentsjerker om kinder- en dierporno

Publicatie: di 28 maart 2017 15.00 uur

LEEUWARDEN - De 59-jarige Oentsjerker die twee weken geleden terechtstond omdat hij kinderporno had vervaardigd en verzameld, is dinsdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden twaalf maanden cel waarvan negen voorwaardelijk.

De rechtbank kwam tot een werkstraf. De rechtbank hield er rekening mee dat de man de kinderporno niet verder heeft verspreid. Verder lieten de rechters meewegen dat hij de twee meisjes waarvan hij pornografische afbeeldingen maakte, niet heeft gedwongen. Bovendien heeft hij zelf hulp gezocht. De man heeft tussen 2005 en eind 2011 meermaals foto's van de meisjes, die destijds bij hem over de vloer kwamen, gemaakt.

De meisjes waren tussen de vijf en acht jaar oud. Op de computer van de Oentsjerker vond de politie ook kinderporno en foto's van mensen die seks hadden met dieren. Gedragsdeskundigen hebben vastgesteld dat de Oentsjerker pedofiele gevoelens heeft. De man is sinds juli 2014 in behandeling. De rechtbank wil dat hij daarmee doorgaat. Ook moet hij drie jaar lang -de lengte van de proeftijd- toestaan dat de reclassering zijn computer controleert op de aanwezigheid van kinderporno en dierporno.