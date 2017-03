'Amsterdamse bende' pleegde inbraak tankstation

Publicatie: di 28 maart 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Tegen drie Amsterdammers die worden verdacht van de inbraak in een tankstation aan de Opper Haudmare in Wijnjewoude, is dinsdag bij de rechtbank in Leeuwarden drie maanden cel geëist. Het drietal, 32, 43 en 46 jaar, zou in de nacht van 17 oktober 2013 vrijwel de complete voorraad sigaretten en shag uit het tankstation hebben geroofd. Alleen de 43-jarige verdachte verscheen op de zitting.

Net als zijn stadgenoten ontkent bij iedere betrokkenheid bij de inbraak. Later die nacht vond de politie in Haulerwijk twee auto's, een Audi stationwagen en een VW Polo, die bij de inbraak betrokken zijn geweest. De Audi is op de beveiligingsbeelden van het tankstation te zien. Op de auto zaten gestolen kentekenplaten. Die waren dezelfde avond in Drachten gestolen van een auto die op de Hunze geparkeerd stond.

In de tweede auto, een VW Polo, lag de buit. In de Polo zijn dna-sporen van de drie verdachten aangetroffen. De Polo was gehuurd door een vierde persoon, hij stond dinsdag niet terecht. Op een pakje Marlboro dat in de Polo werd aangetroffen, zat een vingerafdruk van de 43-jarige Amsterdammer. Hij en de andere twee verdachten kennen elkaar. De man heeft samen met 32-jarige verdachte in België in de cel gezeten.

Officier van justitie Roelof de Graaf vond dat het bewijs sterk genoeg was om het drietal voor de inbraak te veroordelen. De verdachten hebben geen alibi voor de bewuste nacht. De politie kwam de Polo op het spoor omdat er in een van de gestolen pakjes sigaretten een zogeheten tracer was verstopt. Dat was gebeurd omdat het tankstation in 2012 en 2013 ook al doelwit was van inbrekers. De Graaf vermoed dat het om dezelfde 'Amsterdamse bende' gaat.

De Leeuwarder rechtbank doet over twee weken uitspraak.