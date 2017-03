Duo opgepakt voor dumpen van konijnen

Publicatie: di 28 maart 2017 12.34 uur

DOKKUM - Een 24-jarige man en een 28-jarige man zijn door de politie aangehouden op verdenking van het dumpen van zowel dode als levende konijnen. De twee werden maandagochtend door de politie opgepakt in een klein dorp in de gemeente Dongeradeel. De verdachten werden overgebracht naar het bureau in Dokkum.

Tijdens het politieverhoor bekende het duo dat zij in maart alle dieren hebben gedumpt langs de Kwelderweg onder Kollumerpomp. De dode dieren die gedumpt waren, zouden eerder al overleden zijn ten gevolge van een konijnenziekte. De andere jonge konijnen en twee volwassen dieren werden gevonden door een medewerker van Staatsbosbeheer. De levende dieren zijn overgebracht naar een konijnenopvang in Eastermar waar ze nu allemaal goed gezond zijn.

De beide verdachten hadden volgens de politie de dieren gedumpt in verband met financiële zorgen. Door de aandacht in de media konden de verdachten worden getraceerd.